Общество 10 минут назад

Мукачевский горсовет разрешил в понедельник открыть парки и торговые центры

С 4 мая в Мукачево решили начать ослабление карантина

Мукачевский горсовет разрешил в понедельник открыть парки и торговые центры Мукачевский горсовет разрешил в понедельник открыть парки и торговые центры
Фото: Мукачевский горсовет

В понедельник, 4 мая, парки и торговые центры города Мукачево (Закарпатская область) будут открыты для горожан.

Соответствующее решение принято комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета.

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Так, по информации горсовета, торговые центры будут работать в следующих условиях:

использование посетителями средств защиты — респираторов или защитных масок;

обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами;

проведение дезинфекции всех помещений каждые два часа;

пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 квадратных метров;

соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;

наличие дезинфекторов на входе.

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Кроме этого, с понедельника разрешается посещение парков и скверов при условии соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Как отмечают правоохранители, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей, и на него будут предприняты меры реагирования.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

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