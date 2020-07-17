Политика и экономика 20 минут назад

Мы продлеваем карантин еще на месяц, — Степанов

В данный момент правительство готовит соответствующий проект постановления

Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: пресс-служба КМУ Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: пресс-служба КМУ
Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: пресс-служба КМУ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что правительство не может отказаться от ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать. Мы готовим проект постановления. Пока, согласно рабочей версии, мы продлеваем карантин еще на месяц. Но будем вносить определенные изменения в сами правила, в условия адаптивного карантина", — отметил он.

По словам Степанова, Кабмин планирует не столько изменение критериев, сколько сделать ситуацию более прогнозируемой, "чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в различные зоны".

"Например, в желтую, красную или зеленую. Чтобы это было более прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона — это первое. Второе — если мы говорим о регионах, то мы уже сейчас наблюдаем ситуацию, например, во Львовской области, где у нас фиксируется рост количества заболевших в течение двух недель. С одной стороны — идет рост показателей Львовской области в целом. С другой — это, по большей части, идет за счет города Львов. Есть районы, где количество заболевших меньше. Я думаю, что все это нужно предусматривать", — подчеркнул министр.

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Он добавил, что правительство пытается балансировать между максимально возможным комфортом и ограничениями, а также правилами, которых страна будет придерживаться еще долго. При этом, говоря о сроках, чиновник подчеркнул — нужно отталкиваться от того, что пока в мире не существует вакцины и стопроцентно действенных лекарственных препаратов, у которых в показаниях будет внесено COVID-19. "Конечно, процесс лечения совершенствуется, даже если посмотреть на примере нашей страны. Это нельзя сравнить с тем, как это было еще три месяца назад", — подытожил Степанов.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины планирует на следующей неделе рассмотреть необходимость продления карантина.

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