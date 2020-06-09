На базе Одесской киностудии планируется открыть мультимедийный хаб, — Ваврыш

Глава девелоперской компании SAGA Development Андрей Ваврыш планирует на базе Одесской киностудии запустить хаб, в котором будет "огромное количество мультимедийных компаний и других организаций".

Об этом он заявил в интервью "Новому времени"

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"Да, я совладелец Одесской киностудии. И нужно быть исключительным дебилом, чтобы нивелировать национальное достояние Одесской киностудии и не попробовать это дело развить, дать ей новую жизнь. Мы хотим запустить большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. Мы запустим работу киностудии и всего, что необходимо для индустрии. Кинопроизводство — это не только кино. Это и шоу, и продакшн, и новостные агентства", — подчеркнул он.

При этом, по словам Ваврыша, жилье на этой территории будет только для размещения съемочных групп, однако он подчеркнул — что площади также будут сдаваться в аренду.

"Мы ориентируемся на мировой рынок. Зарубежные компании уже в ней (Одесской киностудии — Delo.ua) заинтересованы. Наша задача — создать им комфортную работу", — отметил застройщик, добавив, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет продать свою долю киностудии. Ваврыш не исключил, что он может выкупить долю чиновника, поскольку у него "больше нет партнеров в этом проекте".

Напомним, что общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" заявила о наличии конфликта интересов у кандидата на должность министра культуры, народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Между "Одесской киностудией", которая принадлежит Ткаченко, и Министерством культуры Украины длится судебный спор о распределении акций киностудии.