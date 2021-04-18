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В мире 50 минут назад

На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

Заражение MERS-CoV происходит вследствие прямого или косвенного контакта с верблюдами

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В странах Ближнего Востока начал циркуляцию опасный для человеческого организма ближневосточный респираторный синдром МЕRS-CoV.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

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В ЦОЗ отмечают, что впервые вирус был диагностирован в Саудовской Аравии еще в 2012 году. Однако до сих пор продолжают регистрировать новые случаи заболевания людей MERS-CoV, в том числе летальные.

Ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) — это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV.

Течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию.

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По информации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — Delo.ua), возбудитель инфекции ограничивается Аравийским полуостровом. В частности, большинство случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

За пределами региона фиксировались единичные завозные случаи болезни. Тем не менее, путешествующим советуют быть бдительными и учитывать вероятность инфицирования на территории перечисленных стран.

В период с 1 января по 11 марта 2021 Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о 7 новых случаев заражения MERS-CoV, в том числе, три летальных.

Возраст пациентов — от 48 до 84 лет. Трое из них имели контакт с верблюдами. Все инфицированные имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертонию или хронические заболевания почек.

Этот факт подчеркивает уже существовавшие ранее данные о том, что люди именно с такими заболеваниями, а также болезнями легких и слабым иммунитетом, становятся главной мишенью для MERS-CoV.

Заражение MERS-CoV происходит вследствие прямого или косвенного контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, в пределах семьи.

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ВОЗ предостерегает путешественников перед посещением стран Ближнего Востока и просит соблюдать следующие рекомендации:

– избегать близкого контакта с животными, особенно с верблюдами;

– избегать потребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса, которое не было надлежащим образом обработано;

– воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

– следовать общим правилам мер гигиены, таких как регулярное мытье рук до и после касания животных и избежание контакта с больными животными, соблюдать практику гигиены пищевых продуктов.

Ранее глава компании BioNTech Угур Шахин заявил, что во всем мире массовая вакцинация населения от COVID-19 приведет к уменьшению количества инфицированных коронавирусной инфекцией людей более, чем на 90%.

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