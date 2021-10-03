На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть пострадавшие (ФОТО)

В Черновицкой области пограничникам пришлось открыть огонь по контрабандистам, которые пытались вывести в Румынию крупную партию контрафактных сигарет.

В результате инцидента есть пострадавший, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Указано, что военнослужащие отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него.

При этом, заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле пытались скрыться.

"Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", — говорится в сообщении.

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После этого к преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Национальной гвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения.

"Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие. Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись", — констатировали в ведомстве.

В то же время внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет были доставлены в пограничное подразделение.

ГПСУ по данному факту проинформировала компетентные правоохранительные органы.

Сейчас продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к указанному инциденту.

Ранее в селе Селятин Черновицкой области, расположенном на границе с Румынией, было обнаружено тело 24-летнего пограничника с огнестрельным ранением.