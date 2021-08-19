На границе с Румынией нашли застреленным украинского пограничника

В селе Селятин Черновицкой области, расположенном на границе с Румынией, обнаружено тело 24-летнего пограничника с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает "Чернівецький промінь" со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия. На место происшествия выехали спецслужбы для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего.

В эфире же телеканала "Украина 24" Бровко рассказал, что погибшего нашел коллега "под утро". Спикер погранотряда при этом подтвердил, что пограничник погиб при исполнении служебных обязанностей.

"Есть бесконечное число версий, предположений, но основная будет после того, как будет вывод следствия. Все пограничные наряды вооружены огнестрельным оружием. На данное время информация несколько ограничена в связи с проведением следственных действий", — указал он.

Бровко также сообщил, что погибший служил в ГПСУ с апреля текущего года и характеризовался положительно, каких-то "непонятных шагов" за ним не замечали.

Он также указал, что Селятин является одним из мест активной контрабанды сигарет, но связывать с этим смерть пограничника пока нецелесообразно.

По словам спикера погранотряда, более подробная информация обязательно будет обнародована, если ее "будет немножко больше" и если следователи разрешат ее опубликовать.