Волынский таможенник помог контрабандистам ввезти 1 млн пачек сигарет под видом плитки

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главному государственному инспектору отдела таможенного оформления Волынской таможни, из-за действий которого в госбюджет не поступило примерно 46 млн грн.

Как говорится в сообщении ГБР, в июне его следователи разоблачили схему ввоза в Украину сигарет под видом керамической плитки. В ходе обыска складских помещений правоохранители изъяли более 1 млн пачек табачных изделий.

"Установлено, что партию сигарет незаконно ввезла из Беларуси группа злоумышленников. Нелегальному бизнесу "помог" инспектор, внесший недостоверные данные относительно наименования товара в автоматизированную систему таможенного оформления. Это позволило организаторам сделки не платить акцизный сбор", — отмечается в сообщении.

Работника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (часть 2 статьи 364, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Волынская областная прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР и Луцкий пограничный отряд.

Напомним также, что в июне в Луганской области разоблачили группу злоумышленников, пытавшихся переправить из России через украинскую границу партию сигарет почти на 6 млн грн.