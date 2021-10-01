Общество вчера, 19:49

Волынский таможенник помог контрабандистам ввезти 1 млн пачек сигарет под видом плитки

Из-за действий главного инспектора в госбюджет не попало 46 млн грн

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главному государственному инспектору отдела таможенного оформления Волынской таможни, из-за действий которого в госбюджет не поступило примерно 46 млн грн.

Как говорится в сообщении ГБР, в июне его следователи разоблачили схему ввоза в Украину сигарет под видом керамической плитки. В ходе обыска складских помещений правоохранители изъяли более 1 млн пачек табачных изделий.

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"Установлено, что партию сигарет незаконно ввезла из Беларуси группа злоумышленников. Нелегальному бизнесу "помог" инспектор, внесший недостоверные данные относительно наименования товара в автоматизированную систему таможенного оформления. Это позволило организаторам сделки не платить акцизный сбор", — отмечается в сообщении.

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Работника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (часть 2 статьи 364, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Волынская областная прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР и Луцкий пограничный отряд.

Напомним также, что в июне в Луганской области разоблачили группу злоумышленников, пытавшихся переправить из России через украинскую границу партию сигарет почти на 6 млн грн.

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