На границе Армении и Азербайджана вновь идут кровопролитные бои

На границе Армении и Азербайджана снова возобновились боевые действия, передает Deutsche Welle.

"ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы", — заявило Министерство обороны Азербайджана сегодня, 16 июля.

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По данным ведомства, армянские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

"Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку", — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о попытке диверсионного проникновения на территорию страны минувшей ночью со стороны азербайджанских военнослужащих.

"После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен", — заявила она в Facebook.

Кроме того, по ее данным, азербайджанские подразделения обстреляли армянские приграничные села Айгепар и Мовсес из минометов и гаубиц Д-30.

"Огонь в настоящее время продолжается", — добавила она. Степанян также заявила об уничтожении армянскими силами танка и артиллерийской установки Азербайджана.

На встрече с журналистами пресс-секретарь ведомства заявила, что с армянской стороны потерь нет.

Напомним, что на азербайджанско-армянской границе днем 12 июля вспыхнули боевые действия. Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Однако о потерях со своей стороны Армения не уведомляет.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта с 1992 года, причиной которого стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.