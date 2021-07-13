На химкомбинате в Закарпатье массовое отравление: один работник погиб, еще 4 пострадали

В городе Перечин Закарпатской области на лесохимкомбинате произошло массовое отравление, в результате чего погиб работник.

Еще четыре человека попали в больницу, сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание.

Указано, что помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ мужчины тоже отравились.

"В результате 38-летний работник предприятия скончался, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу. После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое — остались на стационарном лечении", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.

Предполагается, что в ходе досудебного расследования полицейские установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что 14 рабочих одного из цехов Глобинского мясокомбината в ночь на 13 июля были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом".