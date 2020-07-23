"На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих

В Киеве полицейские начали обыскивать прохожих, ссылаясь на то, что они кого-то разыскивают. Об этом рассказал на своей странице в Facebook корреспондент Delo.ua Дмитрий Бунецкий.

По его словам, обыскать его попытались на станции метро "Лукьяновская". Бунецкий отметил, что полицейский был один и при этом не представился.

"Патрульный, который это пытался делать, сказал, что я "похож на подозрительную личность, потому что спешу и не хочу, чтобы меня обыскивали без понятых", — рассказал он, добавив, что свои действия правоохранитель мотивировал это тем, что сейчас идет розыск каких-то личностей.

Также полицейский настаивал, что спешка мужчины выглядит подозрительной, и предлагал ему пройти в какую-то комнату на обыск. Из-за того, что Дмитрий действительно опаздывал на встречу, он согласился на осмотр на месте без понятых.

"В итоге мы отошли в сторону, я достал по его требованию все из карманов, потом открыл рюкзак. Когда карманы доставал, мне коп сказал: все крупное достаньте, чтобы не было крупного. Полицейский пытался схватить руками мой паспорт, но я сказал, что покажу его в своих руках. Потом попросил показать, что лежит за обложкой паспорта, там ничего не лежало. Я так и не понял, они крупные вещи искали или мелкие", — рассказал нам Бунецкий.

В результате осмотра полицейский ничего не нашел и отпустил Дмитрия.

По словам юристов, правоохранители имеют право на поверхностный осмотр лиц, которые кажутся им подозрительными, однако в случае нарушений в процедуре осмотра, любой гражданин может оспорить такие действия в суде.

"Часто люди путают обыск и внешний осмотр, но между такими действиями есть достаточно серьезные различия. Например, в рамках внешнего осмотра правоохранитель, который представился и по требованию гражданина показал свое удостоверение, имеет право — у них есть такие полномочия — попросить показать, что находится в карманах или в сумке", — рассказал Delo.ua практикующий юрист и адвокат Иван Либерман.

Однако он добавляет, что если правоохранитель ведет себя как в описанном выше случае и не обеспечивает правовую помощь или же проводит не осмотр, а обыск, тогда должны быть составлены соответствующие документы, а задержанный может оспорить эти действия в суде.

Либерман также обращает внимание на важную деталь, которые многие упускают из виду: "Мало кто в Украине знает, что если на устное требование правоохранителя гражданин остановился, это называется выполнением требований работника правоохранительных органов и задержанием лица через подчинение. С этого момента, несмотря на согласие или не согласие человека, если его даже не руками, а словами придерживают, он считается задержанным".

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По словам адвоката, это означает, что должно быть зафиксировано место и время задержания, его причины. В то же время, законодательство в Украине четко не регулирует и не разделяет задержание лица через подчинение и обычное задержание, но все же суды трактуют такое задержание как фактическое, поскольку человек был действительно задержан через подчинение.

"Вопрос в том, считается ли простое устное требование работника полиции обязательной для выполнения командой, а если является, то в этом случае люди считаются задержанными", — комментирует Либерман.

Он подчеркивает, что в Украине задержанное лицо имеет право на приезд своего защитника, на бесплатную правовую помощь, а также другие четко обозначенные законом права и обязанности.

"К сожалению, люди этого не знают. Им говорят "стой, иди сюда", а они понятия не имеют, что с этого момента считаются юридически задержанными через подчинение. А следовательно имеют право и могут успешно оспаривать любые действия полицейских в суде, для этого даже не нужно наличие протоколов на руках", — говорит юрист.

По его словам, впоследствии суд сам решит, дисциплинарное ли это производство, административное или криминальное нарушение со стороны правоохранителей.