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В мире 30 минут назад

На Кубе разрешили вести малый и средний бизнес

На острове теперь разрешается открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце коммунистические власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес, передает BBC.

Как отмечает издание, теперь на острове будет разрешено открывать предприятия с численностью до 100 сотрудников.

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По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, страна делает решительные шаги в направлении обновления экономической модели.

При этом, оппозиция считает, что планы правительства ускорились по причине июльских протестов, когда тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства экономической ситуацией в стране.

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Напомним, в середине июля начались крупнейшие за последние десятилетия протесты против коммунистического правительства Кубы. 

В свою очередь, тысячи проправительственных сторонников также вышли на улицы после того, как президент Мигель Диас-Канель выступил по телевидению, призвав их защищать завоевания Кубинской революции, положившей начало десятилетиям коммунистического правления в стране.

Руководитель Кубы заявил, что протесты были провокацией наемников, нанятых США для дестабилизации страны, и пообещал "революционный ответ".

США же заявили, что поддерживают право кубинского народа на мирные собрания, призывают к спокойствию и осуждают любое насилие.

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