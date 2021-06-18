На Кубе туристам запретили расплачиваться долларами США

C 21 июня туристы, которые приезжают на Кубу, не смогут расплачиваться наличными в долларах США, передает On Cuba News.

Как пишет издание, новое положение применяется как к иностранцам, так и к гражданам Кубы, проживающим за границей, которые едут на остров.

Американскую валюту также невозможно будет обменять на кубинские песо.

По информации Центрального банка Кубы (ЦБК), эта временная мера связано с экономической блокадой со стороны США.

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"Сроки действия этих мер будут зависеть от устранения ограничений, препятствующих нормальному функционированию экспортных операций", — говорится в заявлении ЦБК.

В то же время, оплачивать банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard) можно в обычном режиме.

При выборе валюты для наличных денег рекомендуется отдать предпочтение евро.

Напомним, на Кубе 1 января 2021 года стартовала масштабная денежная реформа, в ходе которой была устранена система с параллельным обращением двух официальных валют.

Так, используемые одновременно кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC) были объединены. Реформу анонсировал 10 декабря президент страны Мигель Диас-Канель, а еще в 2013 году отменить бивалютную систему предлагал предыдущий президент Кубы Рауль Кастро.