Индекс американского доллара достиг двухмесячного максимума

17 июня доллар США на торгах укрепляется относительно большинства основных мировых валют.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", рассчитываемый ICE индекс, который отслеживает динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,29% — до 91,39 пункта.

По данным Trading Economics, ранее в ходе торгов значение индекса достигало 91,48 пункта, максимальной отметки за последние два месяца.

Аналитики считают, что на укрепление американской валюты повлияли результаты последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось 16 июня.

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По итогам июньского заседания, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Кроме этого, Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

В то же время ФРС повысила прогноз роста ВВП (валовый внутренний продукт. — Delo.ua) США в 2021 году до 7% c ожидавшихся в марте 6,5%. При этом точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, — показал, что семеро из 18 руководителей американского Центробанка не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство — 13 человек.

"Послание ФРС рынкам, вероятно, оказалось более "ястребиным", чем ожидали многие", — заявил эксперт IG Еаp Цзюнь Жун, передает MarketWatch. Вместе с тем он полагает, что различные точки зрения членов совета управляющих ФРС говорят о том, что "многое по-прежнему будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика".

В свою очередь глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после окончания встречи более оптимистично оценил экономические перспективы, чем это было всего несколько месяцев назад, заявив, что "мы скоро окажемся на очень сильном рынке труда". Тем не менее, он предупредил, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

17 июня пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,1981 по сравнению с $1,1997 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к японской стабилен и составляет 110,72 иены.

На этой неделе инвесторы также ждут итогов заседания Банка Японии, которые будут подведены в пятницу.

Напомним, 15 июня Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 26,99 грн за доллар. Ранее сообщалось, что Украина до конца года может получить $3 млрд. Такой прогноз дали эксперты компании J.P.Morgan.