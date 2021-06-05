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Валюта 1 час назад

В России решили отказаться от американского доллара

Минфин РФ объяснил отказ от американской валюты в структуре Фонда национального благосостояния "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет"

В России решили отказаться от американского доллара В России решили отказаться от американского доллара

В Российской Федерации планируют снизить долю доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 35% до 0%.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, это произойдет "в течение месяца", передает Delfi.

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При этом, по информации Минфина РФ, доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40% и 30% соответственно. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото.

В издании отмечают, что такое решение Минфин объяснил "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".

О решении Минфина стало известно менее, чем за две недели до встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая должна состояться в Женеве 16 июня.

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По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, решение отказаться от американской валюты "связано в том числе и с угрозой санкций", которую российская сторона получила от руководства США.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о стремлении США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

В начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

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