В России решили отказаться от американского доллара

В Российской Федерации планируют снизить долю доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 35% до 0%.
Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, это произойдет "в течение месяца", передает Delfi.
При этом, по информации Минфина РФ, доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40% и 30% соответственно. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото.
В издании отмечают, что такое решение Минфин объяснил "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".
О решении Минфина стало известно менее, чем за две недели до встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая должна состояться в Женеве 16 июня.
По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, решение отказаться от американской валюты "связано в том числе и с угрозой санкций", которую российская сторона получила от руководства США.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.
В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о стремлении США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".
В начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.