НБУ установил официальный курс доллара ниже 27 грн

Национальный банк Украины установил на 15 июня официальный курс гривни на уровне 26,99 грн за доллар.

Украинская нацвалюта за последние сутки выросла по отношению к доллару на 4 копейки, следует из данных на сайте НБУ.

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В свою очередь по отношению к евро гривня подорожала на 9 копеек, установившись на отметке 32,70 грн за евро.

Как объяснили в Нацбанке, укрепление курса гривни к доллару происходит благодаря четырем главным факторам.

По словам заместителя главы Совета НБУ Василия Фурмана, в первую очередь на рост украинской нацвалюты влияет рост цен на сырьевых рынках, кроме того, увеличивается импортная составляющая.

"Второй фактор, почему гривня усиливается, — это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов", — сказал он в эфире телеканале "Украина 24".

"Третий фактор — это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа... Есть еще четвертый фактор — ситуативный", — добавил Фурман.

Кроме того, он напомнил, что в начале мая гривня значительно усиливалась, потому что предприятия платили налоги. Также экспортеры продавали доллар, а еще закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании.

Как сообщалось, Украина до конца года может получить $3 млрд. Такой прогноз дали эксперты компании J.P.Morgan.

Напомним, что в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета.

В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.