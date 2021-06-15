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Валюта 40 минут назад

НБУ установил официальный курс доллара ниже 27 грн

В Нацбанке назвали четыре фактора для роста курса гривни

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Национальный банк Украины установил на 15 июня официальный курс гривни на уровне 26,99 грн за доллар.

Украинская нацвалюта за последние сутки выросла по отношению к доллару на 4 копейки, следует из данных на сайте НБУ.

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В свою очередь по отношению к евро гривня подорожала на 9 копеек, установившись на отметке 32,70 грн за евро.

Как объяснили в Нацбанке, укрепление курса гривни к доллару происходит благодаря четырем главным факторам.

По словам заместителя главы Совета НБУ Василия Фурмана, в первую очередь на рост украинской нацвалюты влияет рост цен на сырьевых рынках, кроме того, увеличивается импортная составляющая.

"Второй фактор, почему гривня усиливается, — это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов", — сказал он в эфире телеканале "Украина 24".

"Третий фактор — это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа... Есть еще четвертый фактор — ситуативный", — добавил Фурман.

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Кроме того, он напомнил, что в начале мая гривня значительно усиливалась, потому что предприятия платили налоги. Также экспортеры продавали доллар, а еще закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании.

Как сообщалось, Украина до конца года может получить $3 млрд. Такой прогноз дали эксперты компании J.P.Morgan.

Напомним, что в феврале тогдашний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявлял, что власти рассчитывают на 700 млн долларов второго транша до лета.

В апреле советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что второй транш от МВФ Украина ждет до сентября.

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