Курс валют: доллар и евро дорожают

На сегодня, 27 сентября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,6422 грн/доллар, 31,2153 грн/евро.

Официальный курс валют на 27 сентября:

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✅ 1 доллар США — 26,6422 грн;

✅ 1 евро — 31,2153 грн;

✅ 1 злотый — 6,78020 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,8148 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,4199 грн.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,63/26,80 грн/доллар до 26,57/26,75 грн/доллар, евро — с 31,15/31,50 грн/евро до 31,05/31,39 грн/евро

За прошедшую банковскую неделю — 20-24 сентября 2021 года — гривня укрепилась по отношению к доллару США с 26,7028 грн/доллар до 26,5272 грн/доллар, к евро — с 31,4626 грн/евро до 31,0846 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке переломным для гривни стал последний банковский день — пятница, 24 сентября. За пятницу доллар с утренних 26,615/26,635 грн/доллар вырос сразу на 10 копеек, до 26,715/26,735 грн/доллар. Причем в начале сессии при превышении предложения над спросом курс гривни демонстрировал заметный рост: на 11:00 пятницы — 26,575/26,595 грн/доллар. Первым "сбить" укрепление гривни вышел Нацбанк — выкупил 5 млн долларов. Фатальным для курса национальной валюты стал одновременный выход на межбанк основных покупателей долларов.

В целом за прошлую неделю гривня снизилась по отношению к доллару с 26,66/26,68 грн / доллар до 26,715/26,735 грн/доллар и относительно евро — с 31,2241/31,2476 грн/евро до 31,2912/31,3120 грн/евро. НБУ принимал активное участие в торгах, выкупив порядка 25 млн долларов "излишка" предложения. Такие интервенции НБУ, по словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, на фоне низкого спроса на иностранные валюты со стороны импортеров не давали гривне укрепиться, и если бы не они, курс гривни на конец прошлой недели был бы ощутимо выше. Самих импортеров, по мнению Андрея Гойлова, сдерживает тяжелая эпидемиологическая ситуация в Украине и угроза нового локдауна.

"Завтра, 28 сентября, состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца. Допускаю, что долгосрочные бонды заинтересуют нерезидентов и они примут участие в данном размещении. С начала сентября они сократили свои вложения в этих бумагах на 3,06 млрд гривен — до 95,63 млрд. Если нерезиденты начнут выводить высвободившиеся средства в материнские юрисдикции, то гривня окажется под сильным давлением", — говорит Андрей Гойлов.

В то же время валютный рынок следит за работой миссии МФВ в Украине. "Представители Международного валютного фонда во время встречи сосредоточатся на вопросах независимости НБУ, а также реформе и укреплении антикоррупционных институтов. Если переговоры пройдут успешно, наша страна сможет рассчитывать на получение транша в сумме 1,5 млрд долларов США. Поступление этих средств ожидается в начале ноября, что укрепит позиции гривни на межбанке до конца года", — говорит Андрей Гойлов.

О том, что в последнюю неделю сентября и до 3 октября курс продажи наличного доллара США не выйдет за рамки 26,6-26,8 гривни за доллар, говорит старший аналитик Esperio Ян Кароль. "В среднем по Украине этот диапазон будет держаться как продолжение стабильности первого осеннего месяца. Нет причин ждать резкую девальвацию гривни, но и для роста национальной валюты причин недостаточно. Поэтому мы сохраним умеренный диапазон колебания как основной прогноз. Среди весомых факторов влияния спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, непонимание всем миром инфляционных рисков и потенциала изменения монетарной политики в США, из-за чего может сместиться инвестиционный интерес на металлы, криптовалюты, индексы", — разъясняет он.

Среди основных рекомендаций для инвесторов и населения Яна Кароля — необходимость грамотного распределения накоплений на разные валюты.

"Соотношение должно быть равным, так как стабильности на валютной арене нет и однозначно предсказать рост доллара или евро не получится. Гривня если и сохранит диапазон 26,6-26,8 за доллар до конца месяца, то риск девальвации сохранится в перспективе на октябрь. Отметим, что прогнозы по валюте на следующий год уже предусматривают средний курс колебания около 28,6 гривни за доллар. Покупки доллара и евро нужно воспринимать как среднесрочные инвестиции и не рассчитывать на прибыль в скором будущем. Причин для резкой девальвации гривни к уровню 29-30 грн/доллар нет, поэтому покупки доллара как возможность заработка на будущее рассматривать не стоит", — говорит аналитик Esperio.

Напомним, в госбюджет на текущий 2021 год Кабмином был заложен курс 29,1 грн/доллар.

Оптимистичным сценарием для гривни в перспективе на осень эксперты называют диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.