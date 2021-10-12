На НГЗ заявили, что в случае остановки завода бюджет потеряет миллиарды гривен

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) является одним из крупнейших экспортеров и импортеров Украины. Практически вся валютная выручка завода заходит в страну, и миллиарды из нее получают государственные предприятия.

Как отмечает финансовый директор завода Галина Кравченко, НГЗ — единственное уникальное предприятие, в составе которого есть морской порт. Это один из самых больших морских терминалов.

"На нас зарабатывает более 500 миллионов в год Государственная морская администрация, сопоставимую сумму получает и ГП "Укрзализныця". Заметьте, что все это крупные государственные предприятия, которые, в свою очередь, тоже являются крупными плательщиками налогов", — отметила Кравченко.

Помимо этого, НГЗ — один из крупнейших потребителей газа и самый крупный потребитель каустической соды в Европе. В Украине ее производством занимается только одно предприятие — "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области. Поэтому любые проблемы у Николаевского глиноземного моментально отразятся на всем европейском рынке каустика и на калушском предприятии в первую очередь.

Это далеко не весь список контрагентов завода, которые могут пострадать в случае остановки НГЗ. Значительные потери понесут также бюджеты страны и области — только за эти 9 месяцев НГЗ заплатил 854 миллиона гривен налогов.

Более того, по словам Кравченко, если предприятие остановится, пострадают 4400 домовладений, а это порядка 20 тысяч человек.

"Давайте посчитаем, что потеряет экономика региона. Если среднюю зарплату умножить на 4,4 тысячи наших работников и на 12 месяцев — это 1 миллиард 151 миллион гривен в год доходов домохозяйств, которых не будет. Эту сумму потеряет рынок, малый и средний бизнес Николаевской области — они не реализуют товаров на эту сумму, не получат доходов, соответственно, не заплатят налоги. Потом эти 4,4 тыс. человек потеряют работу, это будет существенная дополнительная нагрузка на фонд занятости", — резюмировала она.

Как сообщает пресс-служба НГЗ, 12 октября сотрудники предприятия провели митинг-перформанс, протестуя таким образом против попыток дестабилизировать работу завода.

В пресс-службе отметили, что атакующее предприятие, общественная организация ОО "Стоп шлам", несмотря на более чем 1,2 тысячи заявленных якобы морально пострадавших, не смогла организовать митинг под судом, "насобирав вместо этого студентов и пенсионеров по всему Николаеву, чтобы разбавить тех 30 титушек, которые ходят на митинги, как на работу".

На предприятии обеспокоены характером материалов, выходящих в СМИ, освещающих судебные тяжбы завода со "Стоп шламом". Пресс-служба указывает, что они зачастую носят обвинительный в адрес НГЗ уклон, но высказывает надежду, что в будущем журналисты будут объективны.

"Со своей стороны мы полностью открыты к диалогу, предоставили комментарии и полную информацию про попытку рейдерского захвата предприятия и фейки про вред экологии. Адвокаты дополнительно отправили информацию по поводу проверок НГЗ и уголовных производств о мошенничестве, подделке документов и превышении должностных полномочий касательно основателей ОО "Стоп шлам", экспертов и судей, которые им помогали", — говорится в сообщении предприятия.

Напомним, ранее директор по производству НГЗ Владимир Красноярский заявил, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе.

В то же время НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла решение в пользу "Стоп шлам". Также действия учредителей общественной организации, судей и экспертов, которые были привлечены, расследуют в полиции и ГБР.