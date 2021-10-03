Происшествия 1 час назад

На судне в порту Бангладеш умерли двое украинских моряков: без видимых причин или болезней

Причины гибели украинцев пока неизвестны, их тела были отправлены на вскрытие

Сухогруз AP ASTAREA. Фото: denizhaber.com Сухогруз AP ASTAREA. Фото: denizhaber.com
Сухогруз AP ASTAREA. Фото: denizhaber.com

На сухогрузе AP ASTAREA, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, скончались двое украинских моряков.

Причины их гибели пока неизвестны, сообщает издание Deniz Haber.

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При этом местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ.

Как отмечается, тела украинцев были отправлены на вскрытие.

"30 сентября двое украинских моряков, находившиеся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", — говорится в сообщении.

Сообщается, что погибшие моряки не имели никаких симптомов COVID-19.

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На данный момент расследование этого инцидента в Бангладеше продолжается.

Известно, что сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября 2021 года.

Напомним, в конце июня 2021 года в районе Шри-Ланки на судне MSС Messina, которое шло под флагом Либерии, произошел пожар, из-за которого погиб моряк из Украины.

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