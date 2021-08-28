Происшествия 50 минут назад

В Критском море затонуло судно с 7000 тонн украинской пшеницы

Все 16 членов экипажа судна спасены

Судно Sea Bird. Фото: shipspotting.com Судно Sea Bird. Фото: shipspotting.com
Судно Sea Bird. Фото: shipspotting.com

Сухогруз с 7000 тонн украинской пшеницы 28 августа затонул в Критском море.

При этом все 16 членов экипажа судна спасены, сообщает портал Maritime Bulletin.

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Указано, что судно Sea Bird направлялось из Украины в Тунис.

Известно, что корабль затонул после столкновения, но больше никаких подробностей не сообщается.

Судя по позиции кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya.

"Все 16 сирийских членов экипажа Sea Bird во время широкомасштабной поисково-спасательной операции были спасены", — говорится в сообщении.

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Ранее японский сухогруз, перевозивший древесную щепу, сел на мель во время шторма и позже раскололся пополам у порта Хатинохе на северо-восточном побережье главного японского острова Хонсю.

Напомним также, что в конце июня в районе Шри-Ланки на судне MSС Messina, которое шло под флагом Либерии, произошел пожар, из-за которого погиб моряк из Украины.

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