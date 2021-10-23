Происшествия 1 час назад

На Сумщине обезвредили преступную группировку, которая координировалась "ворами в законе"

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги

На Сумщине обезвредили преступную группировку. Фото: пресс-служба СБУ На Сумщине обезвредили преступную группировку. Фото: пресс-служба СБУ
На Сумщине обезвредили преступную группировку. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе масштабной спецоперации в Сумской области нейтрализовала криминальную группировку, в которую входило около 50 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.

Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек".

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Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской "кассы".

Кроме того, злоумышленники использовали полученную "прибыль" для поддержки осужденных в местах лишения свободы, а также распространения там преступного влияния.

Во время следственных действий в местах пребывания участников группы правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки, "долговые" расписки потерпевших, у которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.

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