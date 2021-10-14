На Тайване горела многоэтажка, в огне погибли десятки человек (ФОТО, ВИДЕО)

14 октября около трех часов ночи по местному времени в 13-этажном здании в городе Гаосюн на юге Тайваня возник пожар, в результате которого погибли десятки человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает Associated Press, в огне погибли 25 человек. В агентстве отмечают, что к настоящему времени источник возгорания не установлен.

Отметим, что количество пострадавших в разных источниках отличается. По последним данным, спасти удалось 55 человек, их доставили в больницу. 14 из них не подавали признаков жизни, еще 11 тел нашли на месте пожара. Их направили в морг.

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже 12-этажного здания, а затем охватил все строение, передает РБК.

В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7-го по 11-й этаж располагаются 120 квартир, которые в основном снимают малообеспеченные и пожилые люди, которым сложно передвигаться.

Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и на первом-шестом этажах ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов.

Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый — заброшены.

По данным портала ETtoday, здание загорелось после "громкого хлопка", а затем частично обрушилось.

Напомним, вечером 29 августа в 18-этажном жилом здании Torre dei Moro в Милане возник пожар. Здание было построено в 2011 году. Известно, что в нем было 70 жилых квартир.

В частности, среди обитателей дома был певец Mahmood, представлявший Италию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году с песней Soldi.