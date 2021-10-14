  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

На Тайване горела многоэтажка, в огне погибли десятки человек (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже 12-этажного здания, а затем охватил все строение

Фото: ЕРА Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

14 октября около трех часов ночи по местному времени в 13-этажном здании в городе Гаосюн на юге Тайваня возник пожар, в результате которого погибли десятки человек.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает Associated Press, в огне погибли 25 человек. В агентстве отмечают, что к настоящему времени источник возгорания не установлен.

Отметим, что количество пострадавших в разных источниках отличается. По последним данным, спасти удалось 55 человек, их доставили в больницу. 14 из них не подавали признаков жизни, еще 11 тел нашли на месте пожара. Их направили в морг.

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже 12-этажного здания, а затем охватил все строение, передает РБК.

В здании есть и коммерческие, и жилые помещения, с 7-го по 11-й этаж располагаются 120 квартир, которые в основном снимают малообеспеченные и пожилые люди, которым сложно передвигаться.

Читайте также:
Пожар в Северной Македонии: в огне погибли 14 пациентов COVID-больницы (ВИДЕО)

Мэр города Гаосюн Чэнь Цимай, прибывший на место происшествия, сообщил, что многофункциональное здание было построено примерно в 1981 году, и на первом-шестом этажах ранее располагались несколько кинотеатров, ресторанов и караоке-клубов.

Два этажа подвальных помещений не используются, этажи с первого по пятый — заброшены.

По данным портала ETtoday, здание загорелось после "громкого хлопка", а затем частично обрушилось.

Напомним, вечером 29 августа в 18-этажном жилом здании Torre dei Moro в Милане возник пожар. Здание было построено в 2011 году. Известно, что в нем было 70 жилых квартир.

В частности, среди обитателей дома был певец Mahmood, представлявший Италию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году с песней Soldi. 

 

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Боливии разбился самолет с медиками, погибли шесть человек
В Боливии разбился самолет с медиками, погибли шесть человек
В РФ потерпел крушение самолет с парашютистами (ВИДЕО)
В РФ потерпел крушение самолет с парашютистами (ВИДЕО)
В Нигерии боевики расстреляли на рынке 20 человек
В Нигерии боевики расстреляли на рынке 20 человек
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Компания БНК почти 4 года незаконно добывает нефть и газ на Львовщине

  3. Корбан через суд взыскал с "Цитруса" 1 млрд грн: в компании будут обжаловать это решение

  4. Коломойский берет под контроль партию УДАР Кличко — политолог

  5. МИД Украины начал охоту за Натальей Поклонской, которую РФ сослала послом в Африку

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...