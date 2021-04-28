На новые выплаты карантинных 8000 грн из бюджета ушло уже 200 млн грн — Минэкономики

В Украине заявки на получение помощи в размере 8000 грн уже подали более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантина по коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По словам главы ведомства Игоря Петрашко, первые выплаты уже направлены на счета заявителей.

"Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже ушли на выплаты, и дальше процесс будет ритмичным", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные деньги.

В Минэкономики напомнили, что, кроме госпомощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне карантина, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

При этом местные органы власти составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что возможностью получить одноразовую выплату от государства в сумме 8 тысяч грн, предусмотренную для предпринимателей и наемных работников, приостановивших деятельность ​​на время пребывания их области в "красной" зоне по COVID-19, воспользуются 175 тысяч граждан.

Прием заявок на получение такой госпомощи начался 19 апреля. Для этого необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение или веб-портал государственных услуг "Дія".

Напомним, что 7 апреля Кабинет министров принял постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым ФЛП и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение компенсации в сумме 8000 грн.

Отметим, что согласно принятому Верховной Радой 30 марта закону, выплаты не получат наемные работники, работодатель которых не уплатил за них единый соцвзнос за предшествующий введению ужесточенного карантина квартал.

Также выплаты не получат те, кто работают по совместительству, и те, у кого зарплата составляет выше 30 тысяч грн в месяц.