Бизнес 40 минут назад

"Карантинные" выплаты по 8 тысяч грн могут получить 175 тысяч человек — Минфин

Деньги "упадут" на счета предпринимателей и работников в "красных" зонах после подачи заявления в "Дії" и проверки его через ПФ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство финансов рассчитывает, что возможностью получить одноразовую выплату от государства в сумме 8 тысяч грн, предусмотренную для предпринимателей и наемных работников, приостановивших деятельность ​​на время пребывания их области в "красной" зоне по Covid-19, воспользуются 175 тысяч граждан.

Как напоминает ведомство в своем сообщении, прием заявок на получение такой госпомощи начался 19 апреля. Для этого необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение или веб-портал государственных услуг "Дія".

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После заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного фонда бизнесмены и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет. На выплату этого пособия в текущем году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд грн.

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Напомним, что 7 апреля Кабинет министров принял постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым ФЛП и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение компенсации в сумме 8000 грн.

Отметим, что согласно принятому Верховной Радой 30 марта закону, выплаты не получат наемные работники, работодатель которых не уплатил за них единый соцвзнос за предшествующий введению ужесточенного карантина квартал. Также выплаты не получат те, кто работают по совместительству, и те, у кого зарплата составляет выше 30 тысяч грн в месяц.

Не смогут получить выплаты и предприниматели, работающие менее трех полных месяцев; те, кто которые числятся наемными работниками; а также те, кто в последний отчетный год уплатили ЕСВ менее чем за шесть месяцев.

Источник фото: Depositphotos

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