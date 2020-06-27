НАБУ и САП подали апелляцию по делу против VAB Банка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обеспокоено решением Офиса Генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банк).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, генпрокурор ссылается на постановление Печерского районного суда Киева, которым обязан совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования.

В НАБУ отмечают, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу.

"НАБУ и САП подали 15 июня 2020 года апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда. Апелляционное производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не произошло — его перенесли на 20 июля", — сообщают в ведомстве.

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Кроме этого, по информации Бюро, случались несколько случаев, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс.

"И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли. Следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых — бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще девять человек, к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка", — отмечается в сообщении.

По информации НАБУ, с февраля 2019 года, когда были подготовлены проекты сообщений о подозрении, два ведомства — НАБУ и САП — находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения.

"И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет означать, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн), — никогда не будет возмещен государству", — подчеркивают в НАБУ.

Напомним, 11 и 12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку.

Следователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.

Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн. В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, банк не вернул.

Детективы НАБУ расследуют это дело с октября 2016 года. В феврале 2019 экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном деле ГСУ Нацполиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.

Поздно вечером 11 ноября НАБУ задержало председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука во время обысков в банке. Ему вручили подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году ВиЭйБи Банку Олега Бахматюка.

В НАБУ отмечают, что в сентябре текущего года генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела и признал подследственность по делу детективами НАБУ.

Следствие считает, что в 2014 году владелец VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с тогдашним первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком.