Нацбанк перестал сдерживать курс гривни: как сильно подорожает доллар

Во вторник, 27 октября, Нацбанк не стал держать установленную 26 октября на межбанковских торгах планку в 28,34 грн/доллар — и сдерживать падение курса гривни на торги не выходил.

Рост курса доллара, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина происходит на фоне сообщения о том, что государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 2,3 триллиона гривен (82,89 млрд долларов).

"В течение сентября государственный долг страны увеличился в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте этот показатель уменьшился на 2,3 млрд долларов. Министерство финансов ранее сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал — 6,3 млрд", — отмечает в комментарии Delo.ua Шевчишин.

Тем временем, повлиять в среду, 28 октября, на ресурсный и валютный рынки не смогут полученные Минфином от продажи 27 октября гривневых ОВГЗ деньги.

"Вчерашнее размещение ОВГЗ оказалось критически низким. Спрос упал, несмотря на немного поднявшуюся доходность облигаций", — говорит Шевчишин.

Отметим, от продажи гривневых ОВГЗ сроком обращения 336 и 1302 дня бюджет получил только 395,6 млн гривен.

"Также рынок переваривает новости о решении Конституционального суда по электронному декларированию, а также ситуацию вокруг НАБУ. Есть опасения, что данные факторы станут большой проблемой для Украины на пути сотрудничества с МВФ. В следующем году это сотрудничество будет необходимым", — говорит аналитик.

Также, по словам Шевчишина, рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и аграрным сектором, который испытывает большие трудности в связи с низким урожаем.

"Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет, но вряд ли опустится ниже отметки 28,4 гривен за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, сегодня, 28 октября по сравнению со вторником, 27 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 копейки — с 28,3352 грн/доллар до 28,3655 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 28 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3655 грн;

✅ 1 евро — 33,5578 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2757 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,9957 грн.

На межбанковском валютном рынке 28 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже не изменился. 27 октября торги закрылись на уровне 28,3650/28,38 грн/доллар, в среду открылись таким же курсом — 28,3650/28,38 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел чуть больше, чем на 10 копеек. 28 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,3856/33,4032 грн за евро. 27 октября закрылись на уровне 33,5416/33,5593 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,25-28,50 грн/доллар, по евро — 33,15-33,60 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,40 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,38/28,42 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 2 копейки, в покупке — на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,37/33,45 грн/евро. По сравнению со вторником, курс евро в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 1 копейку. 27 октября утром евро торговался в диапазоне 33,40/33,46 грн/евро.