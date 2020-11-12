Нацсовет проведет внеплановые проверки 12 компаний группы "1+1 медиа" из-за Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки 12-ти лицензиатов группы "1+1 медиа" в связи с полученными обращениями и распространенной в СМИ информацией о конечных бенефициарных владельцах этих компаний.

В частности, речь идет об Оксане Марченко — супруге народного депутата Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, внеплановые проверки назначены по обращению исполнительного директора ОО "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк и коллективному обращению группы общественных организаций — "Института массовой информации", "Детектора медиа", "Института демократии имени Пилипа Орлика".

"Из обращений, а также из распространенной в СМИ информации Национальному совету стало известно, что конечным бенефициарным владельцем BOLVIK VENTURES LTD (ООО "Болвик Венчерз ЛТД") является гражданка Украины Марченко Оксана Михайловна. Однако в отчетной информации о структуре собственности этих компаний, которая была представлена Национальному совету в соответствии с частью второй статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", по состоянию на 31 декабря 2019 года владельцем BOLVIK VENTURES LTD с долей 100% через Menealos Sazos указан Суркис Игорь Рахмилевич, гражданин Украины. В этом усматриваются признаки нарушений лицензиатами требований части четвертой статьи 12 и части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", — говорится в сообщении.

В Нацсовете заметили, что с целью изучения всех обстоятельств назначены внеплановые безвыездные проверки следующим лицензиатам:

- ООО "ТРК "Студия 1+1" (логотип "1+1");

- ЧАО "Телекомпания "ТЕТ" (логотип "ТЕТ");

- ООО "Гравис-кино" (логотип "2+2");

- ООО "РЕАЛ ИСТЕЙТ-ТВ" (спутниковое телевидение — логотип "Бигуди", многоканальное телевидение — логотип "2+2");

- ООО "ТРК "Жиса" (логотип "2+2 Жиса");

- ООО "ТАК ТВ+" (логотип "2+2 Николаев");

- ООО "Компания ИРТК "ТОР" (логотип "2+2 ТОР");

- ООО "ТРК "ТВ Стимул" (логотип "2+2 ТВ-СТИМУЛ");

- ООО "ТРК "S-ТЕТ" (эфирное телевидение логотип "2+2 S-ТЕТ", многоканальное телевидение — логотип "УНИАН.Харьков");

- ООО "ТРК "Алекс ТВ" (логотип "УНИАН.Запорожье");

- ООО "ТРК "Кварц" (многоканальное телевидение — логотип "УНИАН.Никополь", эфирное телевидение — логотип "К, Кварц");

- ООО "ТРК "ТЕТ-Днепропетровск" (логотип "УНИАН.Днипро").

Указано, что проверки должны состояться с 26 ноября по 10 декабря 2020 года. После их проведения и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения.

Кроме того, регуляторный орган обязал компании до 1 декабря этого года предоставить обновленную информацию о структуре собственности и актуальные документы, подтверждающие принадлежность иностранных юридических или физических лиц корпоративных прав в субъекте информационной деятельности.

Напомним, ранее в группе "1+1 media" заявили, что смена собственника ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" произошла 10 лет назад, однако группе об этом не сообщили. Как оказалось, контролерами компании Bolvik Ventures LTD, которой принадлежит 24,65% участия ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", являются предприниматель Игорь Суркис, вице-президент ФК "Динамо" Леонид Ашкенази и Оксана Марченко — супруга народного депутата Виктора Медведчука.