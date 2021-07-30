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Банки 30 минут назад

"Накредитовал" на полмиллиарда и скрылся: экс-банкира объявили в международный розыск

Часть денег были легализированы путем погашения кредитов подконтрольных фиктивных предприятий

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Следователи Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые в 2014 году растратили 476,7 млн грн путем кредитования подконтрольных фиктивных предприятий.

Как сообщает пресс-центр ГФС, впоследствии часть денег — 174,5 млн грн — были легализированы путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий.

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Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и дал разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении бывшего руководителя банка.

В настоящее время экс-банкир объявлен в международный розыск.

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Расследования против банкиров — не редкость в Украине. К примеру, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых — девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывший первый заместитель главы регулятора Александр Писарук, экс-зампред правления VAB Банка Андрей Яцюта, замдиректора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, а также трое должностных лиц компаний, связанных с бенефициаром банка.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении десяти лицам, среди которых упомянутые экс-первый замглавы НБУ и бенефициарный владелец банка Бахматюк, объявленный в розыск.

В мае 2021 года сообщило о подозрении шести бывшим чиновникам Национального банка Украины.

Источник фото: Depositphotos.

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