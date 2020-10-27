Финансы 30 минут назад

Налоговая анонсировала запуск "налогового бота" в ноябре

Taxsevicebot будет предоставлять пользователям Telegram и Viber данные о расчетах с бюджетом и уведомлять об обработке налоговых документов

Алексей Любченко. Фото: ГНС Алексей Любченко. Фото: ГНС
Алексей Любченко. Фото: ГНС

Государственная налоговая служба намерена в ноябре запустить "налоговый бот" Тaxsevicebot. Об этом сообщил на пресс-конференции 27 октября глава ведомства Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".

"В ноябре мы запускаем Taxsevicebot через мессенджеры — Telegram, Viber. На первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов", — рассказал он.

Кратко и по делу в Telegram

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По словам Любченко, на втором этапе через бот налогоплательщики получат возможность предварительного заполнения отчетности для плательщиков единого налога, а также уплаты налогов в два клика и оповещения о возникновении налогового долга.

Глава Налоговой также сообщил, что, несмотря на кризис, количество налогоплательщиков в этом году увеличилось на 600 тысяч — до 3,434 млн.

Отметим также, что накануне Любченко выступил за то, чтобы украинские заробитчане за границей платили налоги в украинский бюджет.

Напомним также, что в сентябре представители бизнеса выступили против повышения налогов в период кризиса.

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