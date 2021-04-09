Налоговики прикрыли в Днепре "центр минимизации платежей в бюджет"

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области ликвидировали так называемый межрегиональный "центр минимизации платежей в бюджет", организованный группой лиц.

Как сообщает пресс-центр ГФС, организаторы незаконного бизнеса предоставляли услуги различным предприятиям реального сектора экономики по минимизации уплаты налогов в бюджет за счет незаконного формирования налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua).

Преступная группа минимизировала налоги путем совершения "бестоварных" финансово-хозяйственных операций и незаконного перевода денег из безналичной формы в наличную.

По результатам проведенных мероприятий установлен ряд сельхозпредприятий, которые были зарегистрированы в налоговых органах исключительно для перевода безналичных средств в наличность.

Так, например, одно из предприятий, которое было задействовано в схеме минимизации налоговых обязательств по НДС уклонилось от уплаты налога на 8 млн грн.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных и производственных помещений. В результате санкционированных обысков обнаружено оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов фигурантов, черновые записи, печати и тому подобное.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы в рамках уголовного производства.

Напомним, в феврале сотрудники ГУ ГФС в Одесской области совместно с детективами НАБУ выявили необоснованное возмещение 674 млн грн НДС компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.