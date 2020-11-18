Нардепы хотят отменить мораторий на проверки бизнеса

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №4101-д от 11.11.2020 "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона предусматривает внесение изменений по отмене моратория на проведение документальных (кроме документальных проверок налогоплательщиков с объемом дохода до 20 млн грн за предыдущий календарный год) и фактических проверок.

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В частности, мораторий не будет распространяться на проведение фактических проверок, которые проводятся по месту фактического проведения налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика относительно:

– соблюдения норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности;

– порядка проведения налогоплательщиками расчетных операций;

– ведения кассовых операций;

– наличия лицензий, патентов, свидетельств, в том числе о производстве и обороте подакцизных товаров;

– соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками.

Кроме этого, законопроект №4101 предлагает следующие инициативы:

– взимание транспортного налога с приобретения автомобилей, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (сейчас — 375 минимальных зарплат);

– снижение временной ставки НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);

– ежегодное повышение (с 2021 года) на 5 грн за тонну экологического налога на выбросы двуокиси углерода (СО2) — с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году;

– повышение в два раза до 2029 года ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в воду;

– сокращение ставки акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий;

– расширение полномочий контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;

– обязательная подача компаниями по управлению активами деклараций по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности, тех, которые не имеют статуса юридического лица.

Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит устранить несогласованности в налоговом законодательстве и увеличит поступления в бюджеты различных уровней.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила до конца карантина ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них — мораторий на проведение документальных и фактических проверок.