Экономика 1 час назад

НБУ ожидает более негативного влияния пандемии коронавируса на экономику

Негативное влияние пандемии COVID-19 может стать более глубоким и длительным, чем прогнозировалось

Коронакризис. Фото: economica.com.ua Коронакризис. Фото: economica.com.ua
Коронакризис. Фото: economica.com.ua

Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности в стране.

В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В частности, об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ, по итогам которого регулятор снизил учетную ставку с 8% до 6%.

Во время заседания члены комитета отметили, что всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий.

"Соответственно, экономика нуждается как в фискальных, так и в монетарных стимулах", — говорится в сообщении.

Также в Нацбанке были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне до 6%.

В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов комитета разделились.

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По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности, как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

"В целом подавляющее большинство членов КМП НБУ согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан", — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года для поддержки экономики страны.

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