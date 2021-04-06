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Валюта 20 минут назад

НБУ решил отложить внедрение новых правил выпуска электронных денег

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 5 апреля 2021 года, которое вступило в силу с 6 апреля 2021 года

Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ
Нацбанк. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.

Как отмечает пресс-служба регулятора, это связано с тем, что в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения и подготовку обновленных правил использования электронных денег.

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Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 5 апреля 2021 года, которое вступило в силу с 6 апреля 2021 года.

В НБУ напомнили, что в сентябре прошлого года Нацбанк осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

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Важнейшие ключевые изменения, предусмотренные новыми правилами регулирования:

– необходимость идентификации пользователей электронных денег;

– установление новых лимитов для операций с электронными деньгами;

– ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;

– повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.

Напомним, в ноябре 2020 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, который способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

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