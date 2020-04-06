НБУ вводит очередные послабления банкам на время карантина

Национальный банк Украины (НБУ) упростил конкурсный отбор руководителей банков и продлил на четыре месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на период действия карантина и ограничительных мероприятий, Национальный банк разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи.

Кроме этого, на период карантина небанковским финучреждениям разрешили не подавать регулятору документы на бумажных носителях при условии их представления в электронном виде по электронной почте.

Нацбанк также предусмотрел, что при разработке и представлении банками планов восстановления деятельности банкам разрешено применять только один стресс-сценарий вместо трех.

Читайте также: НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды

В свою очередь, для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка №46 от 3 апреля 2020 "Об особенностях применения требований некоторых нормативно-правовых актов и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных мер".

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, ранее Национальный банк Украины из-за китайского коронавируса отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

24 марта Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.