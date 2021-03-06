НБУ за неделю выкупил на межбанке $20 млн

Национальный банк Украины в течение 1 — 5 марта 2021 года выкупил $20 млн на межбанковском валютном рынке.

При этом регулятор не продавал валюту, следует из данных НБУ.

Указано, что в предыдущие 2 недели Нацбанк не осуществлял валютных интервенций на рынке.

Всего с начала года регулятор купил на межбанке $260 млн, а продал — $20 млн.

Известно, что в 2020 году Нацбанк выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

Напомним, в период с 8 по 12 февраля 2021 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке $110 млн.

В период с 1 по 5 февраля 2021 года регулятор купил на межбанке $90 млн.

Также сообщалось, что Нацбанк в течение 18-29 января не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 6,5%.