Не надо спешить с продолжением карантина надолго, — Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, не надо спешить с продолжением карантин более, чем на месяц.

Об этом гарант заявил во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать исходя из развития ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей была возможность жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более", — подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь добавил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Напомним, что ранее сразу несколько изданий сообщили, что в планах Кабинета министров Украины продление карантина минимум на две недели — до 14 августа. Отмечалось, что "сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать". По данным источника в Министерстве, среди ранее введенных ограничений эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.