Не понравилось обслуживание и решил отомстить: в Киеве мужчина поджег кафе (ФОТО)

3 августа в дежурную часть Деснянского управления полиции города Киева поступило сообщение о пожаре в кафе, расположенном на улице Шолом Алейхема.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, по указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

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Как рассказал следователь Деснянского райуправления Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили человека, который совершил поджог.

"Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы", — рассказал Кокидько.

Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,6 промилле.

"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Киевлянину грозит до десяти лет заключения", — добавил Кокидько.

Напомним, 7 февраля в центре Киева произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франко, 27/31.

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2 февраля в Первомайске сгорел дотла ТЦ "Эпицентр" площадью более 5 тысяч квадратных метров. Пожар тушили более пяти часов с задействованием около 200 человек.

Вскоре выяснилось, что поджог прямо в торговом зале устроил человек, пришедший в "Эпицентр" с ножом и топором.

После поджога он бросился бежать. При попытке его задержания пострадали двое охранников.

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