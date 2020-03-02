Небо над Китаем из-за коронавируса стало намного чище — NASA

Спутники NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) зафиксировали резкое снижение уровня загрязнения воздуха в небе над Китаем. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства.

По информации NASA, эти изменения, по крайней мере, частично связаны с замедлением экономического роста после вспышки коронавируса.

На спутниковых снимках видно падение уровня диоксида азота (NO2) — ядовитого газа, выделяемого транспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами.

Ученые NASA отмечают, что снижение уровня загрязнения воздуха совпало с изоляцией на карантин городов в эпицентре эпидемии, приостановкой заводов и транспортного соотношения.

Снижение вредных выбросов в атмосферу сначала стало заметно над Уханем, а потом распространилось по всей стране.

"Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой обширной территории для конкретного события. исследователь качества воздуха из Центра космических полетов имени Годдарда в NASA. Я не удивлен, потому что многие города по всей стране приняли меры, чтобы минимизировать распространение вируса", — рассказал исследователь качества воздуха в Центре космических полетов имени Годдарда NASA Фэй Лю.

Ученый добавил, что аналогичная ситуация наблюдалась во время экономического кризиса 2008 города, но тогда падения уровня диоксида азота было более постепенным.

Для лучшей демонстрации снижения уровня загрязнения воздуха NASA сравнило первые два месяца 2019 года с аналогичным периодом этого года.

Падение диоксида азота в 2020 году также совпало с празднованием лунного Нового года в Китае и большей части Азии. Как правило, предприятия и фабрики закрываются с последней недели января до начала февраля, чтобы отпраздновать праздник.

Предыдущие наблюдения показали, что загрязнение воздуха обычно уменьшается в течение этого периода, а затем увеличивается, когда празднование заканчивается.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 тысяч 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Так, согласно информации, за сутки зафиксировано 1,8 тысячи новых случаев болезни и 2 тысячи 978 смертей.