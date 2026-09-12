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Потери врага по состоянию на 12 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1662 сутки полномасштабной войны составляют 1 502 390 человек.
Потери России в войне на 12 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек,
- танков – 12 339 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 25 305 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 49 452 (+69) ед.
- РСЗО – 2 107 (+2) ед.
- средства ПВО – 1618 (+5) ед.
- самолетов – 441 (+0) ед.
- вертолетов – 356 (+1) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 2550 (+16) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) ед.
- крылатые ракеты – 5 103 (+0) ед.
- корабли/катера – 35 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 146 621 (+613) ед.
- специальная техника – 4650 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 110 целей: 6 крылатых ракет "Калибр"; 1 "Бандероль"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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