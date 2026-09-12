UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,80

44,65

EUR

52,15

51,95

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации

Потери врага по состоянию на 12 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1662 сутки полномасштабной войны составляют 1 502 390 человек.

Потери России в войне на 12 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек,
  • танков – 12 339 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 305 (+15) ед.
  • артиллерийских систем – 49 452 (+69) ед.
  • РСЗО – 2 107 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1618 (+5) ед.
  • самолетов – 441 (+0) ед.
  • вертолетов – 356 (+1) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 2550 (+16) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) ед.
  • крылатые ракеты – 5 103 (+0) ед.
  • корабли/катера – 35 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 146 621 (+613) ед.
  • специальная техника – 4650 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 110 целей: 6 крылатых ракет "Калибр"; 1 "Бандероль"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности