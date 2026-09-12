Втрати ворога станом на 12 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1662 добу повномасштабної війни становлять 1 502 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:

особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб,

танків – 12 339 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.

артилерійських систем – 49 452 (+69) од.

РСЗВ – 2 107 (+2) од.

засоби ППО – 1 618 (+5) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+1) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.

крилаті ракети – 5 103 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.

спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 110 цілей: 6 крилатих ракет "Калібр"; 1 "Бандероль”; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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