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Втрати ворога станом на 12 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1662 добу повномасштабної війни становлять 1 502 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб,
- танків – 12 339 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.
- артилерійських систем – 49 452 (+69) од.
- РСЗВ – 2 107 (+2) од.
- засоби ППО – 1 618 (+5) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.
- крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.
- спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 110 цілей: 6 крилатих ракет "Калібр"; 1 "Бандероль”; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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