Около 715 млн грн поступлений за четыре года. Благотворительный фонд "Хартия" прошел независимый аудит

Благотворительный фонд "Хартия" за 2022-2025 годы получил почти 715 млн грн. Его годовые поступления выросли с 14,5 млн грн в 2022-м до 354 млн грн в 2025-м. Основным источником финансирования были частные доноры, прежде всего компании и их владельцы, тогда как публичное сборы обеспечили 49,6 млн грн, или около 7% всех поступлений.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Хартии".

В фонде отмечают, что финансовый отчет за четыре года проверила Baker Tilly Ukraine. Независимый аудит завершился 31 июля 2026 года. Аудиторы предоставили "немодифицированное мнение", то есть не выявили оснований для предостережений, которые могли бы повлиять на оценку достоверности отчета.

Проверка охватила счета фонда, банковские операции, поступления, расходы и направления использования.

Основные доноры – бизнес и частные лица

Фонд создали в 2022 году для поддержки добровольческого формирования "Хартия", которое впоследствии развилось до 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

По данным фонда, значительная часть его финансирования обеспечивает бизнес. Основатель БФ "Хартия" Всеволод Кожемяко отметил, что модель прямого сотрудничества с владельцами компаний использовалась с начала работы организации.

"С самого начала я лично обращался к владельцам крупных бизнесов, рассказывал, что нам необходимо, и они приобщались к поддержке. Эта модель сохранилась и сегодня: с ключевыми партнерами фонда я общаюсь напрямую", – рассказал он.

В пресс-релизе говорится, что корпоративным и частным партнерам фонд предоставляет документальные отчеты об использовании помощи. В зависимости от формата сотрудничества это могут быть договоры, счета поставщиков, платежные документы, накладные, акты приема-передачи и подтверждение получения оборудования военными.

Часть доноров остается непубличной. В фонде объясняют это, в частности, соображениями безопасности и внутренними политиками компаний.

На что направляли средства

Основным направлением расходов остается обеспечение военных оборудованием, недостающего в пределах государственного снабжения или которое необходимо получить более оперативно. Потребность, технические характеристики и количество оборудования определяют военные, после чего фонд привлекает финансирование и организует закупку и передачу.

За 2022-2025 годы фонд передал военным, в частности, более 970 дронов DJI и Autel, более 1,1 тыс. FPV-дронов, более 140 приборов ночного видения AGM PVS-14 и около 15 тыс. км оптоволокна для FPV-систем. Также закупали системы РЭБы и противодействия беспилотникам, средствам связи, Starlink, автомобили, генераторы и оборудование для командных пунктов.

В рамках одного из текущих проектов – "Купьянские вампиры" – военным передали 135 беспилотников "Вампир", еще десять на момент публикации находились на этапе оформления договоров.

Административные расходы не превышали 1%

По данным отчета, в течение каждого из четырех проверенных лет административные расходы БФ "Хартия" составляли менее 1% поступлений: от 0,14% в 2022 году до 0,76% в 2025 году. Средний показатель за четыре года составил около 0,65%.

В "Хартии" добавляют, что часть организационной работы на волонтерской основе выполняют работники группы "Агротрейд", которые не получают за это оплату от фонда.

Кроме обеспечения военных оборудованием, фонд финансирует рекрутинговую программу "Заклик Хартії", программу "Патронат" для раненых военнослужащих, ветеранов и их семей, а также развитие "Хартия-Хабов". В 2025 году в организации создали наблюдательный совет, осуществляющий стратегический надзор за его деятельностью.

В феврале Dilo писало, что 2-й корпус Нацгвардии Хартия выполняет 80% своих логистических задач на фронте с использованием наземных роботизированных комплексов.