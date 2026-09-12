Майже 715 млн грн надходжень за чотири роки. Благодійний фонд "Хартія" пройшов незалежний аудит

Благодійний фонд "Хартія" за 2022–2025 роки отримав майже 715 млн грн. Його річні надходження зросли з 14,5 млн грн у 2022-му до 354 млн грн у 2025-му. Основним джерелом фінансування були приватні донори, насамперед компанії та їхні власники, тоді як публічні збори забезпечили 49,6 млн грн, або близько 7% усіх надходжень.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення "Хартії".

У фонді зазначають, що фінансовий звіт за чотири роки перевірила Baker Tilly Ukraine. Незалежний аудит завершився 31 липня 2026 року. Аудитори надали "немодифіковану думку", тобто не виявили підстав для застережень, які могли б вплинути на оцінку достовірності звіту.

Перевірка охопила рахунки фонду, банківські операції, надходження, витрати та напрями використання коштів.

Основні донори – бізнес і приватні особи

Фонд створили у 2022 році для підтримки добровольчого формування "Хартія", яке згодом розвинулося до 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

За даними фонду, значну частину його фінансування забезпечує бізнес. Засновник БФ "Хартія" Всеволод Кожемяко зазначив, що модель прямої співпраці з власниками компаній використовувалася від початку роботи організації.

"Від самого початку я особисто звертався до власників великих бізнесів, розповідав, що нам необхідно, і вони долучалися до підтримки. Ця модель збереглася й сьогодні: з ключовими партнерами фонду я спілкуюся безпосередньо", – розповів він.

У пресрелізі також йдеться, що корпоративним і приватним партнерам фонд надає документальні звіти про використання допомоги. Залежно від формату співпраці це можуть бути договори, рахунки постачальників, платіжні документи, накладні, акти приймання-передачі та підтвердження отримання обладнання військовими.

Частина донорів залишається непублічною. У фонді пояснюють це, зокрема, безпековими міркуваннями та внутрішніми політиками компаній.

На що спрямовували кошти

Основним напрямом витрат залишається забезпечення військових обладнанням, якого бракує в межах державного постачання або яке необхідно отримати оперативніше. Потреби, технічні характеристики та кількість обладнання визначають військові, після чого фонд залучає фінансування та організовує закупівлю і передачу.

За 2022–2025 роки фонд передав військовим, зокрема, понад 970 дронів DJI та Autel, більш як 1,1 тис. FPV-дронів, понад 140 приладів нічного бачення AGM PVS-14 та близько 15 тис. км оптоволокна для FPV-систем. Також закуповували системи РЕБ і протидії безпілотникам, засоби зв'язку, Starlink, автомобілі, генератори та обладнання для командних пунктів.

У межах одного з поточних проєктів – "Куп'янські вампіри" – військовим передали 135 безпілотників "Вампір", ще десять на момент публікації перебували на етапі оформлення договорів.

Адміністративні витрати не перевищували 1%

За даними звіту, протягом кожного з чотирьох перевірених років адміністративні витрати БФ "Хартія" становили менш як 1% надходжень: від 0,14% у 2022 році до 0,76% у 2025-му. Середній показник за чотири роки становив близько 0,65%.

У "Хартії" додають, що частину організаційної роботи на волонтерських засадах виконують працівники групи "Агротрейд", які не отримують за це оплату від фонду.

Крім забезпечення військових обладнанням, фонд фінансує рекрутингову програму "Заклик Хартії", програму "Патронат" для поранених військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також розвиток "Хартія-Хабів". У 2025 році в організації створили наглядову раду, яка здійснює стратегічний нагляд за її діяльністю.

У лютому Dilo писало, що 2-й корпус Нацгвардії "Хартія" виконує 80% своїх логістичних завдань на фронті з використанням наземних роботизованих комплексів.