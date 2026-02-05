Роботи забезпечують 80% логістики на нашій ділянці фронту — командир корпусу "Хартія"

Другий корпус Національної гвардії України "Хартія" виконує 80% своїх логістичних завдань на фронті з використанням наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це, як пише LB.ua, розповів командир корпусу Ігор Оболєнський (Корнет).

"На даний час НРК закриває у "Хартії" майже 80% логістики переднього краю. Якщо говорити про дистанцію до 5 кілометрів – це близько 40%. Ми вже навіть розробляємо певні НРК, які підвозять боєприпаси до 152 мм гармат, а не тільки їжу та воду" — зазначає Оболєнський.

Він додає, що противник шукає можливість уражати НРК. Тому, за його словами, один наземний робот, який коштує понад 1 млн і може перевозити 250-300 кг, вже не ефективний від трьох кілометрів.

"Ми зменшуємо його вагу, робимо більше НРК <…> Кожен НРК — це один оператор. Ми йдемо далі. Зараз у нас вже працює штучний інтелект, є програма, де видно щоденні виїзди/заїзди. Війна повністю ведеться технологічно в iPhone", — пояснює командир корпусу "Хартія".

Як НРК можуть стати новим фокусом оборонного ринку у 2026 році

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко підкреслив, що наземні роботизовані комплекси у 2026 році можуть стати важливим елементом в експортному потенціалі військових технологій України.

Крім цього, НРК можуть стати новим фокусом для оборонної індустрії, який у 2022-2023 році мали дрони. Такі кроки не залишаються не поміченими й нашими виробниками роботів. Зокрема, компанія-розробник логістичних НРК Overland Defense планує подвоїти виробництво у 2026 році.

Таким чином, Україна вже перетворюється на оборонний хаб Європи, який може заробляти на експорті зброї понад €1,5 млрд на рік. До того ж понад 90% українських виробників зброї підтримують відкриття експорту, а понад 60% озброєння для ЗСУ тепер виробляють в Україні.

Також нагадаємо, що Ігор Федірко назвав, які оборонні компанії "виживуть" на ринку після закінчення війни.