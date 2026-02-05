Запланована подія 2

Работы обеспечивают 80% логистики на нашем участке фронта — командир корпуса "Хартия"

Противник ищет возможность поражать НРК. Фото: "Хартия"

Второй корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" выполняет 80% своих логистических задач на фронте с использованием наземных роботизированных комплексов (НРК). Об этом, как пишет LB.ua, рассказал командир корпуса Игорь Оболенский (Корнет).

"В настоящее время НРК закрывает в "Хартии" почти 80% логистики переднего края. Если говорить о дистанции до 5 километров — это около 40%. Мы уже даже разрабатываем определенные НРК, которые подвозят боеприпасы до 152 мм пушек, а не только еду и воду" — отмечает Оболе.

Он добавляет, что противник ищет возможность поражать НРК. Поэтому, по его словам, один наземный робот, который стоит более 1 млн и может перевозить 250-300 кг, уже не эффективен от трех километров.

"Мы снижаем его вес, делаем больше НРК <…> Каждый НРК — это один оператор. Мы идем дальше. Сейчас у нас уже работает искусственный интеллект, есть программа, где видны ежедневные выезды/заезды. Война полностью ведется технологически в iPhone", — объясняет командир корпуса "Хартия".

Как НРК могут стать новым фокусом оборонного рынка в 2026 году

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко подчеркнул, что наземные роботизированные комплексы в 2026 году могут стать важнейшим элементом в экспортном потенциале военных технологий Украины.

Кроме того, НРК могут стать новым фокусом для оборонной индустрии, который в 2022-2023 году имели дроны. Такие шаги не остаются незамеченными и нашими производителями роботов. В частности, компания-разработчик логистических НРК Overland Defense планирует удвоить производство в 2026 году.

Таким образом, Украина уже превращается в оборонный хаб Европы , который может зарабатывать на экспорте оружия более 1,5 млрд евро в год. К тому же, более 90% украинских производителей оружия поддерживают открытие экспорта, а более 60% вооружения для ВСУ теперь производят в Украине.

Также напомним, что Игорь Федирко назвал, какие оборонные компании "выживут" на рынке после окончания войны.

Автор:
Алик Сахно