Украинской энергетике нужно минимум $91 млрд: инвесторов ищут в Канаде

Долгосрочные потребности украинской энергетики оцениваются по меньшей мере в $91 млрд. Украина рассчитывает привлекать к восстановлению и новой генерации канадский частный капитал, в частности, из-за упрощения процедур для инвесторов и новых конкурсов на строительство мощностей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

О возможных инвестиционных проектах шла речь во время встречи с канадскими предпринимателями с участием президента Владимира Зеленского.

В феврале Украина и Канада подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетическом секторе. По словам Шмыгаля, одним из главных направлений документа является привлечение инвестиций в общие энергетические проекты.

Для ускорения запуска нового поколения Украина сократила срок выдачи технических условий на присоединение с 10 до двух дней, а количество необходимых документов — с семи до двух. Также введено три уровня кредитования проектов новой энергетики.

Отдельно правительство проводит конкурс на строительство 1,5 ГВт нового высокоманеврового поколения. Объем аукционной поддержки новых энергетических проектов в 2026 году увеличили более чем втрое — до 1 ГВт.

Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает объединить потребность в больших объемах нового энергетического оборудования и капитала с канадскими технологиями, инженерной экспертизой и финансовыми инструментами.

Напомним, накануне Канада объявила о новом финансировании для украинской энергетики: страна выделит средства на газ и энергопроекты. Речь идет о около $548 млн на закупку газа и подготовку к зиме, а также отдельное финансирование энергетических проектов.