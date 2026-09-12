RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,80

44,65

EUR

52,15

51,95

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Українській енергетиці потрібно щонайменше $91 млрд: інвесторів шукають у Канаді

Українській енергетиці потрібно щонайменше $91 млрд
Українській енергетиці потрібно щонайменше $91 млрд

Довгострокові потреби української енергетики оцінюються щонайменше у $91 млрд. Україна розраховує залучати до відбудови та нової генерації канадський приватний капітал, зокрема через спрощення процедур для інвесторів і нові конкурси на будівництво потужностей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про можливі інвестиційні проєкти йшлося під час зустрічі з канадськими підприємцями за участі президента Володимира Зеленського.

У лютому Україна та Канада підписали меморандум про стратегічне співробітництво в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, одним із головних напрямів документа є залучення інвестицій у спільні енергетичні проєкти.

Для прискорення запуску нової генерації Україна скоротила строк видачі технічних умов на приєднання з 10 до двох днів, а кількість необхідних документів — із семи до двох. Також запроваджено три рівні кредитування проєктів нової енергетики.

Окремо уряд проводить конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Обсяг аукціонної підтримки нових енергетичних проєктів у 2026 році збільшили більш ніж утричі — до 1 ГВт.

Шмигаль зазначив, що Україна розраховує поєднати потребу у великих обсягах нового енергетичного обладнання та капіталу з канадськими технологіями, інженерною експертизою і фінансовими інструментами.

Нагадаємо, напередодні Канада оголосила про нове фінансування для української енергетики: країна виділить кошти на газ та енергопроєкти. Йдеться, зокрема, про близько $548 млн на закупівлю газу та підготовку до зими, а також окреме фінансування енергетичних проєктів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності