Українській енергетиці потрібно щонайменше $91 млрд: інвесторів шукають у Канаді

Довгострокові потреби української енергетики оцінюються щонайменше у $91 млрд. Україна розраховує залучати до відбудови та нової генерації канадський приватний капітал, зокрема через спрощення процедур для інвесторів і нові конкурси на будівництво потужностей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про можливі інвестиційні проєкти йшлося під час зустрічі з канадськими підприємцями за участі президента Володимира Зеленського.

У лютому Україна та Канада підписали меморандум про стратегічне співробітництво в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, одним із головних напрямів документа є залучення інвестицій у спільні енергетичні проєкти.

Для прискорення запуску нової генерації Україна скоротила строк видачі технічних умов на приєднання з 10 до двох днів, а кількість необхідних документів — із семи до двох. Також запроваджено три рівні кредитування проєктів нової енергетики.

Окремо уряд проводить конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Обсяг аукціонної підтримки нових енергетичних проєктів у 2026 році збільшили більш ніж утричі — до 1 ГВт.

Шмигаль зазначив, що Україна розраховує поєднати потребу у великих обсягах нового енергетичного обладнання та капіталу з канадськими технологіями, інженерною експертизою і фінансовими інструментами.

Нагадаємо, напередодні Канада оголосила про нове фінансування для української енергетики: країна виділить кошти на газ та енергопроєкти. Йдеться, зокрема, про близько $548 млн на закупівлю газу та підготовку до зими, а також окреме фінансування енергетичних проєктів.