Политика 20 минут назад

Нидерланды оставят секс-клубы закрытими до осени

В стране в ближайшее время планируют открыть рестораны и бары, однако секс-клубы будут закрыты до сентября

Нидерланды оставят секс-клубы закрытими до осени Нидерланды оставят секс-клубы закрытими до осени
Секс-работницы в Нидерландах. Фото: amsterdam10.ru

В Нидерландах с 11 мая начнется постепенный выход из карантина по коронавирусу.

В частности, с 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Politico.

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По словам премьера, правительство ослабляет ограничения "так быстро, как мы можем, но не быстрее, чем оправдано", добавив, что "осторожность сейчас лучше, чем сожалеть потом".

Указано, что 2 недели назад правительство Нидерландов объявило несколько деталей своего плана выхода, включая повторное открытие школ на следующей неделе. При условии, что случаи коронавируса останутся стабильными, ограничительные меры будут сокращены следующим образом:

- 11 мая — парикмахеры, мастера по уходу за ногтями и другие подобные услуги могут открыться снова, при условии, что они работают по предварительной записи и заранее спрашивают клиентов, есть ли у них какие-либо симптомы. Можно снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, такими как теннис и гольф, но соревнования по-прежнему запрещены;

- 1 июня — общественный транспорт будет работать по обычному расписанию, ношение маски в транспорте будет обязательным. Средние школы вновь откроются. Максимум 10 человек могут сидеть вместе за пределами бара. Рестораны, театры и кинотеатры могут открыть свои двери максимум для 30 человек, которые должны забронировать заранее и держаться на расстоянии 1,5 метра;

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- 1 июля — разрешается открывать кемпинги и парки отдыха, в том числе общий душ и туалет. Рестораны, кинотеатры и театры могут вмещать до 100 человек;

- 1 сентября — все виды спорта, включая контактные виды спорта, и соревнования будут разрешены снова. Сауны, казино и кафе смогут открыться. Секс-работникам также будет разрешено возобновить работу.

Ранее один из самых популярных в мире порнографических сайтов Pornhub предоставил бесплатный доступ к премиум-подписке всем пользователям из-за карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.

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