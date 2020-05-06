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В мире 30 минут назад

В Германии собираются ослабить карантин — СМИ

Теперь власти страны разрешат встречаться членам двух домохозяйств — например, двум семьям, двум парам или жителям двух квартир

В Германии собираются ослабить карантин — СМИ В Германии собираются ослабить карантин — СМИ
Фото: Bild

Федеральное правительство Германии планирует продлить карантин до 5 июня. В то же время, в правительстве планируют и послабления.

Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на онлайн-конференцию канцлера Ангелы Меркель с главами регионов.

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По информации издания, теперь власти страны разрешат встречаться членам двух домохозяйств — например, двум семьям, двум парам или жителям двух квартир.

По старым ограничениям встретиться можно было только с одним человеком.

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Кроме этого, в Германии позволят открыться всем магазинам, несмотря на их площадь. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

Несмотря на решение правительства, эти послабления будет окончательно принимать власть федеральных земель.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза постепенно начинают смягчать карантин

Напомним, США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

Напомним, США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".

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