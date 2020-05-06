В Германии собираются ослабить карантин — СМИ

Федеральное правительство Германии планирует продлить карантин до 5 июня. В то же время, в правительстве планируют и послабления.
Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на онлайн-конференцию канцлера Ангелы Меркель с главами регионов.
По информации издания, теперь власти страны разрешат встречаться членам двух домохозяйств — например, двум семьям, двум парам или жителям двух квартир.
По старым ограничениям встретиться можно было только с одним человеком.
Кроме этого, в Германии позволят открыться всем магазинам, несмотря на их площадь. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.
Несмотря на решение правительства, эти послабления будет окончательно принимать власть федеральных земель.
Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза постепенно начинают смягчать карантин.