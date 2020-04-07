Европейский союз готовится ослабить карантин

Некоторые страны Европейского союза постепенно смягчают карантин. Так, например, в Дании ослабления начнутся после Пасхи.

Об этом сообщает издание politiken.dk.

В частности, премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила, что правительство открывает детские сады и школы для учеников младших классов. Но ученики и преподаватели должны быть как можно больше на открытом воздухе. В моменты, когда занятия проводятся в помещении, между ними должно быть больше дистанция.

"Открытие школ и учреждений для самых маленьких означает, что у некоторых родители будет время, чтобы спокойно поработать. Нам это нужно, поскольку многие задачи остались нерешенными", — отметил Фредерикен во время пресс-конференции.

Однако ученики 6-10 классов смогут вернуться в школу не ранее 10 мая. Это же касается и детей старше. Из-за этого выпускные экзамены будут отменены. В свою очередь, церкви, библиотеки и клубы для занятий спортом останутся закрыты минимум до 10 мая, как и торговые центры. Премьер-министр заявила, что в Дании наблюдается устойчивое развитие распространения коронавируса и число инфицированных людей находится на стабильном уровне, с которым может справиться система здравоохранения.

А вот в Чехии со вторника, 7 апреля, гражданам разрешат заниматься на открытых спортивных площадках. Однако, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky, исключения составят коллективные виды спорта. При этом 7 апреля чешский парламент должен решить, на какой срок продлевать чрезвычайное положение — 14 или 30 дней. Накануне министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, выступил за продолжение ЧП до 30 апреля.

Готовы к ослаблению карантинных мер и в Австрии. На своей странице в Twitter канцлер страны Себастьян Курц отметил, что, например, со следующей недели (13-19 апреля) планируется открыть некоторые торговые точки.

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"Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров смогли снова открыться. Разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей", — отметил канцлер.

Unser Ziel ist es, dass mit 14.4. kleine Geschäfte bis 400 m² unter strengen Vorgaben öffnen dürfen. Diese betreffen das Tragen von Masken, Desinfektion aber auch eine limitierte Anzahl von Kunden pro Geschäftslokal. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 6, 2020

По словам Курца, должны заработать садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта. Он не исключает, что еще больше компаний могут возобновить работу 1 мая, а с середины мая планируется постепенно открывать рестораны и отели. Однако это решение еще предстоит принять.

Наконец, "Новое время" отмечает, что в документах одного из министерств Германии говорится, что в стране планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны. Но официального заявления об этом власти еще не опубликовали.

Напомним, что первую смерть в Европе от коронавирусной инфекции зафиксировали 15 февраля. Жертвой стал инфицированный китайский турист, который умер во Франции в возрасте 80 лет.