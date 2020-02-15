В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы — инфицированный китайский турист умер во Франции в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированным на территории Европы.

Отметим, что на утро 15 февраля 2020 года, в Китае с середины декабря 2019 года, когда началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае — 66 492 человека.

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Ранее Alibaba Group предупредила о сильнейшем воздействии коронавирусной инфекции на производство и потребление в Китае и по всему миру. Распространение заболевания привело к резкой смене моделей поведения продавцов и потребителей.

Также сообщалось, что информация о распространении коронавируса Covid-2019 заставляет украинцев запасаться медицинскими масками, спрос на которые за последние три недели вырос в 50 раз, а цены — вдвое.