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В мире 30 минут назад

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Во Франции умер 80-летний турист из Китая

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: РБК

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы — инфицированный китайский турист умер во Франции в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированным на территории Европы.

Отметим, что на утро 15 февраля 2020 года, в Китае с середины декабря 2019 года, когда началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае — 66 492 человека.

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Ранее Alibaba Group предупредила о сильнейшем воздействии коронавирусной инфекции на производство и потребление в Китае и по всему миру. Распространение заболевания привело к резкой смене моделей поведения продавцов и потребителей.

Также сообщалось, что  информация о распространении коронавируса Covid-2019 заставляет украинцев запасаться медицинскими масками, спрос на которые за последние три недели вырос в 50 раз, а цены — вдвое.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Українські національні новини

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