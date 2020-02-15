Китайский коронавирус: число жертв превысило 1500 человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 по состоянию на 15 февраля 2020 года превысило 1500 человек.

По всему миру заражены более 67 тысяч человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая (SCMP).

На данный момент в КНР зафиксированы 66 492 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 67 102 человека.

В свою очередь по данным Всемирной организации здравоохранения на 14 февраля, всего были заражены 49 053 человека (из них в материковом Китае — 48 548). За пределами КНР зафиксированы 505 подтвержденных случаев заражения.

"Всего погибли 1526 человек. 1457 из них умерли в провинции Хубэй. За пределами материкового Китая скончались 3 человека (в Гонконге, Японии и на Филиппинах)", — говорится в сообщении.

Как известно, власти Уханя ограничили передвижение людей по городу. Теперь на границах микрорайонов будут установлены КПП, пересечь которые можно только при наличии веских оснований.

В то же время Египет стал первой страной Африки, где выявили вирус. Инфекцию нашли у иностранца, откуда он приехал, не уточнялось.

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, высадились на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Всего на борту лайнера находились 1400 пассажиров и более 800 членов экипажа.

Напомним, китайские медики утверждают, что нашли эффективные способ лечения коронавируса — это переливание плазмы крови больным от идущих на поправку. У выздоравливающих есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусом.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.